Мостовой прокомментировал слухи о назначении Слишковича в «Химки»

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой отреагировал на новости о возможном назначении Владимира Слишковича на пост главного тренера «Химок».

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«Когда Слишкович уходил из «Спартака», я говорил, что у него наверняка есть предложение в одиночной работе. Достойная или недостойная кандидатура, пока говорить рано, потому что в футболе всё определяет результат. При нём в «Спартаке» всё было нормально, но до этого в клубе почему-то был посторонний человек по объявлению, который два года издевался», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Напомним, ранее стало известно, что руководство «Химок» приняло решение отправить Андрея Талалаева в отставку. Сообщалось, что одним из кандидатов на замену Талалаеву является Владимир Слишкович, ранее работавший в «Спартаке».