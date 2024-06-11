Посольство Китая выразило протест «Реалу»

Посольство Китая в Испании подало официальный протест мадридскому «Реалу» из‑за «оскорбительной» песни болельщика «сливочных».

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Перед финалом Лиги чемпионов «Боруссия Д» — «Реал» (0:2) возле лондонского стадиона «Уэмбли» китайский пользователь социальной сети TikTok брал интервью у болельщика мадридцев. Узнав национальность тиктокера, фанат пропел, по мнению азиатских пользователей сети, «вульгарные и оскорбительные слова» в адрес девушек из Китая.

Дипломатическая делегация Китая в Испании в заявлении, опубликованном на ее сайте, заявила о «своем шоке и гневе». После этого «Реал» выразил неприятие «неподобающему поведению» болельщика, подчеркнув, что клуб осуждает «любые формы расизма и ксенофобии».