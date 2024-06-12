Андрей Плетнёв высказался о возможном переходе Латышонка в «Зенит»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Плетнёв высказался о возможном переходе вратаря «Балтики» Евгения Латышонка в «Зенит». Ранее стало известно, что 25-летний Латышонок перейдёт в «Зенит» из «Балтики» за 10 миллионов рублей и подпишет контракт с петербургским клубом до лета 2028 года.

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«Логика этого трансфера мне понятна. Васютин ушёл. Позиция первого-второго вратаря будет решаться в конкурентной борьбе. Парень неплохо себя показал в Калининграде поэтому я думаю, что это логичное усиление.

Конкуренция негативно скажется на Адамове или Латышонке? Под тем же Алиссоном в «Ливерпуле» сидят игроки сборных, и ничего. Это добавляет конкурентной борьбы. Либо кто-то один ошибётся – тогда другой встанет в ворота, либо это будет кубковая система – кто-то будет играть на кубок, кто-то – чемпионат тащить. Это нормальная политика клуба, она абсолютно верная. Российский футболист лишним не будет – молодой, может спокойно выйти и заменить», — приводит слова Плетнёва Vprognoze.ru.



25-летний Латышонок является воспитанником академии ФК «Краснодар», откуда летом 2019 года перешёл в «Балтику». В минувшем сезоне во всех турнирах голкипер провёл 34 матча и пропустил 44 мяча, при этом восемь раз Латышонок оставил ворота своей команды «сухими». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 650 тыс.