Сафонов выплатил 22 тысячи из 59 миллионов рублей задолженности

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов оплатил долг в 22 тысячи рублей, посчитав, что ему откроют выезд из России, передает Baza.

Сафонов решил оплатить долг, из-за которого ему ограничили выезд из страны. Футболист зашел на сайт Федеральной службы судебных приставов, где увидел долг в размере 21 935 рублей. Он оплатил этот долг, но выезд из России ему не открыли из-за того, что голкипер должен бывшей жене 59 миллионов рублей по алиментам.

Ожидается, что этим летом Матвей подпишет контракт с «ПСЖ». При этом 7 июня стало известно, что Сафонову запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии. Позднее Сафонов вернулся в Россию.

«ПСЖ» еще не объявлял о подписании контракта с Сафоновым. Однако главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщал журналистам, что голкипер, прежде выступавший за «Краснодар», успешно прошел медосмотр в парижском клубе.