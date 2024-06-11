В Германии ожидают, что до 500 сербских фанатов нападут на англичан — The Guardian
Немецкая полиция считает, что группа фанатов сборной Сербии в составе 500 человек попытается устроить беспорядки на матче 1-го тура группового этапа с Англией, который состоится 16 июня. Об этом сообщает The Guardian.
По информации источника, полиция Гельзенкирхена рассчитывает перехватить данную группу сербских болельщиков до того, как они столкнутся с фанатами сборной Англии.
Подчёркивается, что более 1000 немецких полицейских будут дежурить на этом матче при поддержке специальных подразделений по борьбе с беспорядками.
Начальник полиции Гельзенкирхена Питер Ботх, комментируя данную ситуацию, заявил:
«Я считаю, что самой большой проблемой для нас станет отделение агрессивно настроенных групп от мирных и законопослушных болельщиков».