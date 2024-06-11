Источник: Вендел продлил контракт с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Вендел пролонгировал действующий контракт с санкт-петербургским клубом. Об этом сообщил друг футболиста. Срок нового соглашения не уточняется.

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«Он не переходит во «Фламенго». Он продлил контракт с «Зенитом», как я и говорил», — приводит слова друга Вендела Planeta do Futebol в соцсети X (ранее Twitter).



Напомним, в минувшем сезоне Вендел принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. В 30-м туре Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые обыграли «Ростов» со счётом 2:1. В составе санкт-петербургского клуба голами отметились Густаво Мантуан и Артур. Единственный гол «Ростова» забил Роналдо.