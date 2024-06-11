Мостовой назвал самую непредсказуемую группу первого этапа Евро‑2024

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, в какой группе ожидает наиболее упорную борьбу на первом этапе чемпионата Европы по футболу 2024 года.

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ЕВРО‑2024 состоится с 14 июня по 14 июля в Германии. В нем примут участие 24 сборные.