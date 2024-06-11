Мостовой назвал самую непредсказуемую группу первого этапа ЕВРО‑2024
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, в какой группе ожидает наиболее упорную борьбу на первом этапе чемпионата Европы по футболу 2024 года.
ЕВРО‑2024 состоится с 14 июня по 14 июля в Германии. В нем примут участие 24 сборные.
— Скорее всего, самой непредсказуемой будет группа В, в которой играют сборные Италии, Испании, Хорватии и Албании. Недавно был товарищеский матч между Португалией и Хорватией. Хорваты взяли и победили, причём именно переиграли соперника. Я думал, что Хорватия сейчас не на высшем уровне. Но оказалось, что вполне в нормальном состоянии. А португальцы ведь тоже в порядке. Хотя по товарищеским встречам, конечно, не стоит делать серьёзные выводы. Чем всё закончится в этой группе, не сможет ответить никто. Футбол этим и прекрасен, — приводит слова Мостового Vprognoze.ru.