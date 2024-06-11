Источник: «Локомотив» хочет сорвать переход Глушенкова в «Зенит»

«Локомотив» предложил нападающему Максиму Глушенкову новый контракт, сообщает Sport24.

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По информации источника, руководство «железнодорожников» хочет сохранить футболиста, несмотря на интерес «Зенита».

В сезоне-2023/24 24-летний Глушенков провел 38 матчей, забил 8 мячей и отдал 21 голевую передачу. Контракт игрока с красно-зелеными рассчитан до конца декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 11 млн евро.

25 мая «Зенит» дома переиграл «Ростов» со счетом 2:1 в встрече 30-го тура РПЛ. Мячи забили вингеры сине-бело-голубых Густаво Мантуан и Артур, за желто-синих голом отметился Роналдо. В параллельной игре «Краснодар» одержал победу над «Динамо» (1:0). По итогам этих матчей петербуржцы стали чемпионами России в шестой раз подряд.

2 июня сине-бело-голубые сыграли с «Балтикой» в рамках Суперфинала Кубка России. Встреча завершилась победой «Зенита» со счетом 2:1. Голами отличились защитники Нуралы Алип и Нино.