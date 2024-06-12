Четыре футболиста из РПЛ поедут на Евро-2024

Четыре футболиста, выступавших в минувшем сезоне в Российской Премьер-Лиге, поедут в составе своих национальных команд на Евро-2024.

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Левый защитник «Локомотива» Марио Митай и нападающий «Рубина» Мирлинд Даку попали в окончательный состав сборной Албании.

Центральный защитник «Сочи», вылетевший по итогам минувшего сезона из РПЛ, Ванья Дркушич поедет на Евро-2024 в составе сборной Словении.

Центральный защитник «Спартака» Срджан Бабич попал в окончательную заявку сборной Сербии на Евро-2024.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места, выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.