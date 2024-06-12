Виктор Онопко вошёл в топ-15 звёзд за всю историю «Райо Вальекано»

Бывший российский полузащитник «Райо Вальекано» Виктор Онопко вошёл в число 15 главных звёзд за всю историю испанского клуба по версии издания AS.

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В топ-15 звёзд в истории «Райо Вальекано» также вошли: Фернандо Морена, Тони Польстер, Алехандро Домингес, Рубен Кано, Жан-Франсуа Эрнандес, Эсекьель Кастильо, Мануэль Канабаль, Элвир Болич, Юлен Лопетеги, Уго Марадона, Уго Санчес, Диего Коста, Исмаэль Урсаис и Радамель Фалькао.

Напомним, Виктор Онопко играл за «Райо Вальекано» с 2002 по 2003 год. Он провёл в составе мадридской команды 28 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Ныне Онопко занимает должность ассистента главного тренера Валерия Карпина в «Ростове» и в сборной России по футболу.