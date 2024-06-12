Источник: Курбан Бердыев возглавит азербайджанский «Туран»

Бывший тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев возглавит азербайджанский футбольный клуб «Туран». Об этом информирует Matc.az.

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По сообщению источника, Бердыев на следующей неделе должен приехать в Баку для того, чтобы подписать официальный контракт с «Тураном».

Ранее руководство азербайджанского клуба рассталось с главным тренером Айханом Аббасовым. Сезон-2023/2024 чемпионата страны «Туран» под его руководством завершил на шестом месте, набрав после 36 матчей 48 очков.

71-летний Курбан Бердыев известен работой в «Рубине» с 2001 по 2013 год и с июня 2017-го по июнь 2019 года, а также в «Ростове» с 2014 по 2016 год. Под его руководством «Рубин» дважды выигрывал чемпионат России, завоевал Кубок страны и два национальных Суперкубка, а «Ростов» становился серебряным призёром страны. Последним местом работы Бердыева было махачкалинское «Динамо», которое он покинул в начале текущего года, став затем советником президента дагестанского клуба.