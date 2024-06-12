В «Манчестер Сити» определились с потенциальной заменой Гвардиолы

«Манчестер Сити» рассматривает кандидатуру главного тренера леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо в качестве потенциальной замены нынешнему наставнику «горожан» Хосепу Гвардиоле, если последний покинет клуб в конце следующего сезона. Об этом сообщает Football Transfers.

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По информации источника, руководство «Манчестер Сити» единогласно считает, что Алонсо является идеальным преемником Гвардиолы, поскольку они верят, что он может продолжить его наследие в клубе.

Также боссы клуба считают, что вместе с Алонсо могут перейти ведущие игроки «Байера».

Напомним, главным тренером «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола стал летом 2016 года после ухода из мюнхенской «Баварии». За восемь лет Гвардиола выиграл с командой 16 трофеев, из которых 13 — внутри Англии. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2025 года.

В прошедшем сезоне «Байер» под руководством Алонсо выиграл немецкую Бундеслигу, опередив ближайшего преследователя в лице «Штутгарта» на 17 очков. «Фармацевты» завоевали Кубок Германии, обыграв в финале этого турнира «Кайзерслаутерн» со счётом 1:0. Также подопечные Алонсо дошли до финала Лиги Европы, где уступили «Аталанте» со счётом 0:3.