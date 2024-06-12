«Лацио» объявил о назначении Марко Барони в качестве главного тренера клуба

«Лацио» объявил о назначении Марко Барони, ранее возглавлявшего «Верону», в качестве нового главного тренера клуба.

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«Лацио» сообщает, что назначил Марко Барони главным тренером первой команды.

Тренер приступит к своей работе 1 июля

Приветствуем Барони в столице и желаем хорошей работы», — говорится в заявлении клуба.

Марко Барони возглавил «Верону» в 2023 году. Под руководством тренера клуб занял 13-е место в прошлом сезоне Серии А и набрал 38 очков. Ранее Барони работал с «Лечче», который спас от вылета в сезоне-2022/2023, «Реджиной», «Кремонезе», молодёжной командой «Ювентуса» и другими итальянскими клубами.

«Лацио» занял седьмое место по итогам чемпионата Италии сезона-2023/2024. Команда набрала 61 очко за 38 матчей и примет участие в розыгрыше Лиги Европы в следующем сезоне.