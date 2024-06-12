Адвокат бывшей супруги Сафонова: с футболиста не снят запрет на выезд из РФ

Юрист Максим Шилов, представляющий интересы бывшей супруги голкипера «Краснодара» и сборной России по футболу Матвея Сафонова Анастасии, заявил «Матч ТВ», что появившаяся ранее новость об оплате футболистом алиментов — дезинформация, игроку все еще запрещено покидать территорию РФ.

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Во вторник журналист Иван Карпов в своем Telegram‑канале сообщил, что запрет на выезд из страны с Сафонова снят.

— Анастасия ничего не получила. Считаем вчерашнюю новость об оплате алиментов дезинформацией.



— Для Матвея все еще действует запрет на выезд из РФ, так как он не погасил задолженность?

— Насколько нам известно со слов пристава, им не предпринималось никаких мер по снятию ранее принятых ограничений. Все ранее принятые ограничения будут сохранять силу до полного погашения задолженности, — сказал Шилов «Матч ТВ».



Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Сафонов в ближайшее время подпишет контракт с «ПСЖ» до 2029 года. На прошлой неделе Шилов рассказал «Матч ТВ», что футболисту запрещен выезд из РФ из‑за долгов по алиментам перед бывшей женой.