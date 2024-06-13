Кто из бывших героев РПЛ выступит на Евро-2024?

Тут 19 футболистов и пять тренеров.

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На чемпионате Европы выступят всего четыре представителя РПЛ – албанцы Марио Митай («Локомотив») и Мирлинд Даку («Рубин»), словенец Ванья Дркушич («Сочи») и серб Срджан Бабич («Спартак»). Очень мало! Зато на Евро-2024 будет большое количество бывших легионеров чемпионата России. Причём не только футболистов, но и тренеров. Рассказываем о тех, кто ещё несколько лет назад мелькал в РПЛ.

Наибольшее количество бывших легионеров РПЛ – в сборной Грузии. Сразу пять человек. Самая яркая звезда грузин, конечно же, Кварацхелия. В чемпионате России он отыграл четыре сезона за «Локомотив» и «Рубин», провёл 76 матчей. Сейчас выступает в Италии за «Наполи» (45 матчей во всех турнирах этого сезона, 11+9 по системе «гол+пас»).

У голкипера Лории было три сезона в «Крыльях Советов» и «Анжи», он принял участие в 52 матчах РПЛ. Теперь 38-летний вратарь доигрывает в тбилисском «Динамо» (17 матчей, восемь «на ноль» и 17 пропущенных мячей).

Защитник Кверквелия отдал РПЛ 10 сезонов карьеры, проведя 186 матчей за «Рубин», «Локомотив» и «Ротор». Сейчас украшает своей игрой чемпионат Саудовской Аравии, где защищает цвета «Аль-Ахдуда» (34, 1+1). Ещё один защитник Табидзе выступал в чемпионате России пять сезонов за «Урал» и «Уфу», в его активе 82 матча в РПЛ. Сегодня Джемал зарабатывает на жизнь в греческом «Панетоликосе» (10, 1+1).

Вингер Давиташвили выступал в нашем чемпионате три сезона за «Рубин», «Ротор» и «Арсенал», выходил на российские поля в матчах РПЛ 68 раз. А на Евро-2024 Зурико отправился в статусе легионера «Бордо» (39, 8+9) из французской Лиги 2.

В отборочном цикле чемпионата Европы достаточно много играли только Кварацхелия и Кверквелия. Остальные, скорее всего, будут запасными.

Польша: Дамиан Шиманьски, Себастьян Шиманьски

Двух полузащитников сборной Польши, помимо амплуа и фамилии, объединяет связь с Россией. Оба раскручивали свои карьеры в нашей лиге. У Себастьяна, несомненно, это получилось лучше. Он отыграл три сезона за «Динамо», проведя 77 матчей. Год назад москвичи продали Шиманьского «Фенербахче», где атакующий хавбек очень хорош – 13 голов и 19 голевых передач в 55 матчах во всех турнирах.

Дамиан, в свою очередь, засветился в «Ахмате». Впрочем, его игра не особо запомнилась. В РПЛ у этого Шиманьского всего 13 матчей за два сезона. Последний год Дамиан провёл в греческом АЕКе, стал автором двух забитых мячей и четырёх голевых пасов в 37 матчах.

Для сборной Польши Себастьян тоже достаточно ценная фигура, а Дамина на подхвате, он мало играл в квалификации Евро-2024.

В России было много сербов, но в нынешней сборной тоже всего два экс-легионера РПЛ. Причём не самые очевидные фигуры, учитывая статус и возраст этих игроков. Тренер Драган Стойкович мог взять в команду, например, Страхиню Эраковича из «Зенита», Милана Гаича или Сашу Зделара из ЦСКА, а сделал выбор в пользу выступающих на родине «старичков» – Спаича и Мияйловича.

Спаич играл в трёх сезонах РПЛ за «Краснодар», принял участие в 53 матчах. Теперь он берёт сербское золото с «Црвеной Звездой» (30, 3+1). Мияйлович выходил на поле в составе «Крыльев Советов» в трёх сезонах РПЛ, но набрал в общей сумме только 34 матча. Последний год Срджан тоже провёл в «Црвене Звезде» (39, 2+5). В отборочном цикле Евро-2024 Спаич и Мияйлович не были задействованы в сборной, тем удивительнее, что оба попали в итоговую заявку сербской команды.

Два бывших легионера РПЛ попали и в состав сборной Хорватии. Влашича мы до сих пор не забыли. В четырёх сезонах за ЦСКА полузащитник сыграл 86 матчей в российском чемпионате. В последнее время Никола выступает в Италии за «Торино», но год получился не самым успешным для него – забил три мяча и отдал две голевые передачи в 35 матчах.

У Пашалича был только один сезон за «Спартак» на правах аренды, в котором полузащитник сыграл 21 матч в РПЛ. После этого Марио перешёл в «Аталанту». На Евро-2024 едет в качестве победителя Лиги Европы, он набрал 8+7 в 50 играх за последний год.

Влашич и Пашалич, по всей видимости, будут выходить на замену во встречах чемпионата Европы.

Бельгия: Аксель Витсель

Витсель вошёл в историю как один из самых дорогих игроков чемпионатов России. В 2012 году «Зенит» купил его за € 40 млн у «Бенфики». Полузащитник отыграл пять сезонов в РПЛ, у него 122 матча. На Евро-2024 Аксель будет представлять мадридский «Атлетико» (51, 2+0). Интересно, что в отборочном цикле чемпионата Европы он вообще не выступал, так как после ЧМ-2022 решил покинуть сборную. Однако перед чемпионатом Европы вернулся в состав бельгийцев.

Дания: Андерс Дрейер

Дрейер – бывший вингер «Рубина». За казанскую команду он играл в сезоне-2021/2022 и поучаствовал в 14 матчах. А сейчас Андерс выступает в Бельгии за «Андерлехт». Перед Евро-2024 выдал хороший сезон, набрав 21+9 в 39 матчах. Тем не менее в отборочном цикле чемпионата Европы Андреса вообще не задействовали, так что он, вероятно, будет в национальной команде запасным.

Румыния: Йонуц Неделчяру

Защитник Неделчяру поиграл в чемпионате России за «Уфу». Участвовал в четырёх сезонах РПЛ, провёл 65 матчей. На чемпионат Европы едет как представитель «Палермо», выступающего в Серии В (21, 2+0). По ходу квалификации Евро-2024 Йонуца использовали только однажды. Неделчяру сыграл все 90 минут на выезде со Швейцарией, а в остальном ещё лишь дважды попадал в заявку.

Словения: Яка Бийол

Защитник, а когда-то и полузащитник Бийол часть своей карьеры отдал ЦСКА. Словенец 81 раз сыграл за армейцев в четырёх сезонах РПЛ. Последний год Яка довольно успешно выступал за «Удинезе». Правда, у него только 24 матча в чемпионате Италии, поскольку три с половиной месяца он пропустил из-за травмы. А в сборной Словении Бийол – один из лидеров.

Ещё один экс-игрок ЦСКА на Евро-2024 – атакующий полузащитник сборной Турции Языджи. Юсуф всего полгода выступал за армейцев, перейдя на правах аренды из «Лилля». Турок запомнился ярким перформансом в РПЛ: забил восемь мячей за 10 матчей. Завершившийся сезон Языджи провёл в «Лилле» (42, 12+4). Для сборной Турции его трудно назвать ценной фигурой – сыграл лишь 57 минут в одной встрече за весь отборочный цикл чемпионата Европы.

Зинченко – бывший полузащитник «Уфы», а ныне защитник лондонского «Арсенала» и одна из звёзд сборной Украины. В РПЛ он провёл два сезона, поучаствовал в 31 матче. В лондонском клубе за последний год Александр набрал 1+2 в 35 играх. Завершившийся сезон в «Арсенале» получился неоднозначным – Зинченко сильно критиковали за ошибки в обороне. Тем не менее его место в сборной не ставится под вопрос.

Нападающий Кухта был в «Локомотиве», запомнился прежде всего грязноватой манерой игры. В РПЛ он провёл 10 матчей за полгода, после чего летом 2022-го вернулся в Чехию. «Спарта» арендовала Яна, а затем и выкупила у железнодорожников. В завершившемся сезоне Кухта набрал 21+11 в 48 матчах. В отборочном цикле Евро-2024 центрфорвард, как правило, выходил в основе.

Швейцарский полузащитник выступал в российском чемпионате за ЦСКА. В двух сезонах РПЛ провёл 29 матчей. А последний год почти что 33-летний Цубер отыграл в Греции за АЕК (42, 8+4). В сборной Швейцарии Стивен на сегодняшний день неосновной футболист. За весь отборочный цикл Евро-2024 у него лишь полчаса в одной встрече с Андоррой.

На Евро-2024 будет также группа тренеров с опытом работы в России. Правда, возглавляющий украинскую сборную Ребров не тренировал в РПЛ – нападающий сыграл 31 матч в двух сезонах за «Рубин».

Спаллетти четыре года возглавлял «Зенит», завоевал четыре трофея с командой, включая два чемпионских титула. Тедеско полтора года был главным тренером «Спартака», а Якин отработал один сезон с красно-белыми. Ни итальянский немец, ни швейцарец трофеев не выиграли.

Бонусом добавим в этот список Рангника. Ральф не был тренером, но имел важную роль в «Локомотиве», получив в 2021 году должность руководителя клуба по спорту и развитию. Вот только период работы немца в России заставил сомневаться: действительно ли настоящий Рангник к нам приезжал или то был его двойник.