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Чемпионат Европы: кто из бывших легионеров РПЛ едет на Евро-2024 — Кварацхелия, Витсель, Влашич, Спаллетти, Тедеско, Якин

Тут 19 футболистов и пять тренеров.

Кто из бывших героев РПЛ выступит на Евро-2024?
© Чемпионат.com

На чемпионате Европы выступят всего четыре представителя РПЛ – албанцы Марио Митай («Локомотив») и Мирлинд Даку («Рубин»), словенец Ванья Дркушич («Сочи») и серб Срджан Бабич («Спартак»). Очень мало! Зато на Евро-2024 будет большое количество бывших легионеров чемпионата России. Причём не только футболистов, но и тренеров. Рассказываем о тех, кто ещё несколько лет назад мелькал в РПЛ.

Грузия: Георгий Лория, Соломон Кверквелия, Джемал Табидзе, Зурико Давиташвили, Хвича Кварацхелия

Наибольшее количество бывших легионеров РПЛ – в сборной Грузии. Сразу пять человек. Самая яркая звезда грузин, конечно же, Кварацхелия. В чемпионате России он отыграл четыре сезона за «Локомотив» и «Рубин», провёл 76 матчей. Сейчас выступает в Италии за «Наполи» (45 матчей во всех турнирах этого сезона, 11+9 по системе «гол+пас»).

У голкипера Лории было три сезона в «Крыльях Советов» и «Анжи», он принял участие в 52 матчах РПЛ. Теперь 38-летний вратарь доигрывает в тбилисском «Динамо» (17 матчей, восемь «на ноль» и 17 пропущенных мячей).

Защитник Кверквелия отдал РПЛ 10 сезонов карьеры, проведя 186 матчей за «Рубин», «Локомотив» и «Ротор». Сейчас украшает своей игрой чемпионат Саудовской Аравии, где защищает цвета «Аль-Ахдуда» (34, 1+1). Ещё один защитник Табидзе выступал в чемпионате России пять сезонов за «Урал» и «Уфу», в его активе 82 матча в РПЛ. Сегодня Джемал зарабатывает на жизнь в греческом «Панетоликосе» (10, 1+1).

Вингер Давиташвили выступал в нашем чемпионате три сезона за «Рубин», «Ротор» и «Арсенал», выходил на российские поля в матчах РПЛ 68 раз. А на Евро-2024 Зурико отправился в статусе легионера «Бордо» (39, 8+9) из французской Лиги 2.

В отборочном цикле чемпионата Европы достаточно много играли только Кварацхелия и Кверквелия. Остальные, скорее всего, будут запасными.

Польша: Дамиан Шиманьски, Себастьян Шиманьски

Двух полузащитников сборной Польши, помимо амплуа и фамилии, объединяет связь с Россией. Оба раскручивали свои карьеры в нашей лиге. У Себастьяна, несомненно, это получилось лучше. Он отыграл три сезона за «Динамо», проведя 77 матчей. Год назад москвичи продали Шиманьского «Фенербахче», где атакующий хавбек очень хорош – 13 голов и 19 голевых передач в 55 матчах во всех турнирах.

Дамиан, в свою очередь, засветился в «Ахмате». Впрочем, его игра не особо запомнилась. В РПЛ у этого Шиманьского всего 13 матчей за два сезона. Последний год Дамиан провёл в греческом АЕКе, стал автором двух забитых мячей и четырёх голевых пасов в 37 матчах.

Для сборной Польши Себастьян тоже достаточно ценная фигура, а Дамина на подхвате, он мало играл в квалификации Евро-2024.

Сербия: Урош Спаич, Срджан Мияйлович

В России было много сербов, но в нынешней сборной тоже всего два экс-легионера РПЛ. Причём не самые очевидные фигуры, учитывая статус и возраст этих игроков. Тренер Драган Стойкович мог взять в команду, например, Страхиню Эраковича из «Зенита», Милана Гаича или Сашу Зделара из ЦСКА, а сделал выбор в пользу выступающих на родине «старичков» – Спаича и Мияйловича.

Спаич играл в трёх сезонах РПЛ за «Краснодар», принял участие в 53 матчах. Теперь он берёт сербское золото с «Црвеной Звездой» (30, 3+1). Мияйлович выходил на поле в составе «Крыльев Советов» в трёх сезонах РПЛ, но набрал в общей сумме только 34 матча. Последний год Срджан тоже провёл в «Црвене Звезде» (39, 2+5). В отборочном цикле Евро-2024 Спаич и Мияйлович не были задействованы в сборной, тем удивительнее, что оба попали в итоговую заявку сербской команды.

Хорватия: Никола Влашич, Марио Пашалич

Два бывших легионера РПЛ попали и в состав сборной Хорватии. Влашича мы до сих пор не забыли. В четырёх сезонах за ЦСКА полузащитник сыграл 86 матчей в российском чемпионате. В последнее время Никола выступает в Италии за «Торино», но год получился не самым успешным для него – забил три мяча и отдал две голевые передачи в 35 матчах.

У Пашалича был только один сезон за «Спартак» на правах аренды, в котором полузащитник сыграл 21 матч в РПЛ. После этого Марио перешёл в «Аталанту». На Евро-2024 едет в качестве победителя Лиги Европы, он набрал 8+7 в 50 играх за последний год.

Влашич и Пашалич, по всей видимости, будут выходить на замену во встречах чемпионата Европы.

Бельгия: Аксель Витсель

Витсель вошёл в историю как один из самых дорогих игроков чемпионатов России. В 2012 году «Зенит» купил его за € 40 млн у «Бенфики». Полузащитник отыграл пять сезонов в РПЛ, у него 122 матча. На Евро-2024 Аксель будет представлять мадридский «Атлетико» (51, 2+0). Интересно, что в отборочном цикле чемпионата Европы он вообще не выступал, так как после ЧМ-2022 решил покинуть сборную. Однако перед чемпионатом Европы вернулся в состав бельгийцев.

Дания: Андерс Дрейер

Дрейер – бывший вингер «Рубина». За казанскую команду он играл в сезоне-2021/2022 и поучаствовал в 14 матчах. А сейчас Андерс выступает в Бельгии за «Андерлехт». Перед Евро-2024 выдал хороший сезон, набрав 21+9 в 39 матчах. Тем не менее в отборочном цикле чемпионата Европы Андреса вообще не задействовали, так что он, вероятно, будет в национальной команде запасным.

Румыния: Йонуц Неделчяру

Защитник Неделчяру поиграл в чемпионате России за «Уфу». Участвовал в четырёх сезонах РПЛ, провёл 65 матчей. На чемпионат Европы едет как представитель «Палермо», выступающего в Серии В (21, 2+0). По ходу квалификации Евро-2024 Йонуца использовали только однажды. Неделчяру сыграл все 90 минут на выезде со Швейцарией, а в остальном ещё лишь дважды попадал в заявку.

Словения: Яка Бийол

Защитник, а когда-то и полузащитник Бийол часть своей карьеры отдал ЦСКА. Словенец 81 раз сыграл за армейцев в четырёх сезонах РПЛ. Последний год Яка довольно успешно выступал за «Удинезе». Правда, у него только 24 матча в чемпионате Италии, поскольку три с половиной месяца он пропустил из-за травмы. А в сборной Словении Бийол – один из лидеров.

Турция: Юсуф Языджи

Ещё один экс-игрок ЦСКА на Евро-2024 – атакующий полузащитник сборной Турции Языджи. Юсуф всего полгода выступал за армейцев, перейдя на правах аренды из «Лилля». Турок запомнился ярким перформансом в РПЛ: забил восемь мячей за 10 матчей. Завершившийся сезон Языджи провёл в «Лилле» (42, 12+4). Для сборной Турции его трудно назвать ценной фигурой – сыграл лишь 57 минут в одной встрече за весь отборочный цикл чемпионата Европы.

Украина: Александр Зинченко

Зинченко – бывший полузащитник «Уфы», а ныне защитник лондонского «Арсенала» и одна из звёзд сборной Украины. В РПЛ он провёл два сезона, поучаствовал в 31 матче. В лондонском клубе за последний год Александр набрал 1+2 в 35 играх. Завершившийся сезон в «Арсенале» получился неоднозначным – Зинченко сильно критиковали за ошибки в обороне. Тем не менее его место в сборной не ставится под вопрос.

Чехия: Ян Кухта

Нападающий Кухта был в «Локомотиве», запомнился прежде всего грязноватой манерой игры. В РПЛ он провёл 10 матчей за полгода, после чего летом 2022-го вернулся в Чехию. «Спарта» арендовала Яна, а затем и выкупила у железнодорожников. В завершившемся сезоне Кухта набрал 21+11 в 48 матчах. В отборочном цикле Евро-2024 центрфорвард, как правило, выходил в основе.

Швейцария: Стивен Цубер

Швейцарский полузащитник выступал в российском чемпионате за ЦСКА. В двух сезонах РПЛ провёл 29 матчей. А последний год почти что 33-летний Цубер отыграл в Греции за АЕК (42, 8+4). В сборной Швейцарии Стивен на сегодняшний день неосновной футболист. За весь отборочный цикл Евро-2024 у него лишь полчаса в одной встрече с Андоррой.

Тренеры: Сергей Ребров, Лучано Спаллетти, Доменико Тедеско, Мурат Якин и (бонус!) Ральф Рангник

На Евро-2024 будет также группа тренеров с опытом работы в России. Правда, возглавляющий украинскую сборную Ребров не тренировал в РПЛ – нападающий сыграл 31 матч в двух сезонах за «Рубин».

Спаллетти четыре года возглавлял «Зенит», завоевал четыре трофея с командой, включая два чемпионских титула. Тедеско полтора года был главным тренером «Спартака», а Якин отработал один сезон с красно-белыми. Ни итальянский немец, ни швейцарец трофеев не выиграли.

Бонусом добавим в этот список Рангника. Ральф не был тренером, но имел важную роль в «Локомотиве», получив в 2021 году должность руководителя клуба по спорту и развитию. Вот только период работы немца в России заставил сомневаться: действительно ли настоящий Рангник к нам приезжал или то был его двойник.

Футбол
Срджан Бабич
Марио Митай
Ванья Дркушич
Юсуф Языджи
Ян Кухта
Зурико Давиташвили
Никола Влашич
Себастьян Шиманьски
Доменико Тедеско
Урош Спаич
Джемал Табидзе
Ральф Рангник
Стивен Цубер
Георгий Лория
Марио Пашалич
Соломон Кверквелия
Лучано Спаллетти
Александр Зинченко
Сергей Ребров
Крылья Советов
Рубин
Динамо
Зенит
Спартак