Профсоюз подал иск против FIFA

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) подала судебный иск против Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает пресс‑служба FIFPro.

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Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) и Национальный союз профессиональных футболистов (Французский профсоюз игроков) при поддержке европейского отделения FIFPRO просят Коммерческий суд Брюсселя передать дело в Европейский суд.

Члены FIFPRO Europe оспаривают законность решений ФИФА об одностороннем формировании международного календаря матчей и, в частности, решение о проведении клубного чемпионата мира 2025 года в новом формате.

Профсоюз игроков считает, что ФИФА нарушает права игроков, гарантированные Хартией Европейского союза об основных правах, а также возможно, законодательство ЕС о конкуренции.

— Игроки и профсоюзы постоянно подчеркивают, что текущий футбольный календарь перегружен. Однако ФИФА не смогла конструктивно взаимодействовать или вести переговоры и в одностороннем порядке продолжила расширение турниров, несмотря на противодействие профсоюзов игроков. Это касается и решения об утверждении нового формата клубного чемпионата мира, — говорится в релизе.



Ранее ФИФА сообщила, что клубный чемпионат мира‑2025 пройдет в обновленном формате в США. Число участников турнира значительно увеличится, впервые на клубном ЧМ сыграют 32 клуба из шести континентальных конфедераций.