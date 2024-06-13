Тукманов оценил трансферы «Зенита»

Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов высказался о трансферах «Зенита».

«Мне сложно говорить о том, какие позиции нужно усиливать «Зениту», тренерскому штабу гораздо виднее. Если они приобрели очередного легионера, то это в духе той заявочной компании, которую клуб проводит. В последнее время клуб предпочитает легионеров», – приводит слова Тукманова Vprognoze.



Ранее журналист Relevo Маттео Моретто сообщил, что «Зенит» контактировал с окружением Йовича на предмет возможного перехода в петербургский клуб, однако не сделал официальное предложение. По данным источника, к сербскому форварду также проявляют интерес клубы из Саудовской Аравии.

2 июня сине-бело-голубые сыграли с «Балтикой» в рамках Суперфинала Кубка России. Встреча завершилась победой «Зенита» со счетом 2:1. Голами отличились защитники Нуралы Алип и Нино.