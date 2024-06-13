Футболисты из Украины получат особую охрану на чемпионате в Германии

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила, что украинская сборная получит особую охрану во время чемпионата Европы в Германии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

На вопрос журналиста о том, получат ли украинские футболисты особую охрану, Фезер ответила положительно. При этом обеспечение спортсменов дополнительной охраной она назвала «особым вызовом» для Германии, но каких-либо дополнительных подробностей министр не привела.

«Да, разумеется (футболисты из Украины получат дополнительную охрану — прим. ред.). Для нас это особый вызов, мы настроены на то, чтобы взять эту сборную под особую защиту», — заявила она.



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