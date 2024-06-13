Дзюба выложил фото со Слуцким из Китая

Российский футболист Артем Дзюба выложил в своем Instagram опубликовал новое фото.

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Футболист, который отдыхает в Китае вместе с супругой, друзьями и главным тренером "Шанхай Шеньхуа" Леонидом Слуцким сфотографировался на фоне города.

Дзюба по итогам минувшего сезона покинул московский "Локомотив".

В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. "Локомотив" по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял четвертое место, набрав 53 очка. Перед заключительным туром прошедшего розыгрыша Премьер-лиги на чемпионство претендовали сразу три команды – "Динамо", "Краснодар" и "Зенит".

"Быки" принимали москвичей, при этом бело-голубым для титула было достаточно сыграть вничью, однако они проиграли 0:1. Тем не менее "Краснодар" не смог занять первое место, поскольку в параллельном матче "Зенит" обыграл "Ростов" и с отрывом в одно очко стал первым.

Дзюба перешел в московский клуб в феврале 2023 года. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой "Аданой Демирспор".