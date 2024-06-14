В «Оренбурге» сообщили о переходе Рыбчинского и Касимова в клуб

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника Дмитрия Рыбчинского, выступавшего в минувшем сезоне за «Балтику», и защитника «Зенита» Артёма Касимова. Ранее о возможности перехода сообщал журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

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«Да, Рыбчинский и Касимов переходят в «Оренбург». Сейчас пройдут медосмотр. Контракт у Рыбчинского на два года, у Касимова — на три», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.



25-летний Дмитрий Рыбчинский является воспитанником академии «Локомотива». Во второй части минувшего сезона футболист выступал за «Балтику» на правах аренды. Его контракт с железнодорожниками истекает 30 июня 2024 года.

21-летний Артём Касимов является воспитанником «Зенита». Он ни разу не выходил на поле в составе основной команды петербуржцев. В системе «Зенита» он отыграл 65 матчей, забив пять голов и отдав две голевые передачи. Вторую половину прошедшего сезона Касимов провёл на правах аренды в составе махачкалинского «Динамо», в котором отыграл 11 матчей сезона-2023/2024 Мелбет Первой лиги, успев отметиться одной результативной передачей. Немецкий интернет-портал Tranfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 150 тыс.