Александр Мостовой назвал причину, по которой ему отказывают в тренерской работе.

© Sports.ru

«Я знаю, как обсуждают каждую мою фразу. В том числе и недавнюю: «Могу закончить тренерскую карьеру, так и не начав». Честно скажу: сегодня я не уверен, что начну! Тут и с интуицией советоваться не надо, ясно – время идет, я уже не молодой...

Вот такая у меня судьба. Кто-то меняет команды одну за другой, а кто-то был крутым футболистом, закончил 20 лет назад – и ни разу не побывал ни в какой должности в нашем футболе. Считаю, это не совсем правильно.

Мне 55 – но в душе меньше 40. Это точно. Играю до сих пор во все – футбол, хоккей, теннис, падел... Вот так с детства. Когда выходишь в хоккее против 30-летних, ничем им не уступаешь физически, а в мозгах еще и превосходишь – вот здесь охватывает радость: а ты еще в порядке! При этом всю жизнь играл с тяжелой травмой. Через боль. Травмирован позвоночник. Представляете, каким бы я футболистом был, если б не это?!

Самому себе я задаю вопрос – почему не тренирую? Почему не зовут? Нахожу ответ. Уехал я рано, как только развалился Советский Союз. В чемпионатах России у меня ни одного матча. 15 лет провел за границей.

Вернулся то ли в 2012-м, то ли в 2013-м. Я уже был человеком Европы! А в России все связи потерялись. Дружба растворилась. А многое в нашем футболе строится на связях, это ясно. Все знали Мостового, помнили. Но смотрели настороженно: а что это за человек вне футбольного поля? Непонятно! Возьмем-ка мы понятного...

Я допускаю, что существует не то чтобы заговор, но что-то вроде черного списка: этих к работе не подпускать.

Вспомните потрясающую молодежную сборную, которая выиграла в 1991-м последний трофей советского футбола – чемпионат Европы. Да и просто феноменально играла. Где эти люди? Мостовой без работы, Канчельскис не нужен, Колыванов тоже, Кобелев нигде, Шалимов... Это же о чем-то говорит? Немного утешает, что мы-то хоть в Европе поиграли по 10-15 лет», – сказал бывший полузащитник «Сельты».