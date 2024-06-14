В «ПСЖ» определились с трансферной целью на проблемную позицию

Спортивные директор «Пари Сен-Жермен» Луис Кампос и испанский главный тренер парижан Луис Энрике обсудили игроков на проблемную для французов позицию центрального защитника. Об этом сообщает арабский инсайдер Джамель.

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По информации источника, «ПСЖ» собирался подписать Лени Йоро из «Лилля», однако 18-летний француз предпочитает перейти в мадридский «Реал». Вторым вариантом для усиления оборонительной линии Кампосом и Энрике называется Эдмон Тапсоба из «Байера». Отмечается, что клуб должен покинуть один из центральных защитников, который меньше всех подходит под стиль игры испанского специалиста.

24-летний футболист перешёл в «Байер» зимой 2020 года из португальской «Витории Гимарайнш» за € 20 млн. За это время Эдмон успел принять участие в 183 матчах, забить восемь голов и отдать три результативные передачи. Нынешний контракт игрока с леверкузенским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.