Скрипченко: Джикия и Абаскаль должны были сесть за стол и поговорить по‑мужски

Главный тренер минского «Динамо» Вадим Скрипченко заявил «Матч ТВ», экс‑капитан «Спартака» Георгий Джикия и испанский специалист Гильермо Абаскаль могли избежать конфликта, если бы убрали гордыню и проявили гибкость.

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30‑летний Джикия покинул «Спартак» по окончании сезона‑2023/24. Футболист провел за «красно белых» 215 матчей и забил пять мячей. В составе команды Джикия выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Абаскаль ушел с поста главного тренера московской команды в апреле.

— Георгий Джикия при Абаскале присел на лавку, многолетний капитан, и весь скандал вылез наружу. Расскажите как тренер, что нужно было сделать, чтобы конфликт не разгорелся так ярко?

— Проявлять гибкость — со всех сторон. Убрать гордыню. Понятное дело, что тренер «Спартака», любой — амбициозная личность. Если брать футболиста «Спартака», вся Москва болеет за клуб, вокруг команды всегда шумиха — тоже особенная личность. Просто нужна гибкость. Джикия — яркая фигура. Возникла ситуация, что он больше не ключевой игрок, тренер им недоволен. Важно найти компромисс. В такой ситуации тренер и игрок должны сесть один на один и всё обсудить. Ни в коем случае ничего не делать при команде, под запретом такое быть должно. Это молодого можно при команде покритиковать, как‑то объяснить и рассказать. Условно, они должны были встретиться, сесть за стол в комнате и расставить акценты. В доброй и нормальной атмосфере разговаривают по‑мужски. Здравый смысл помог бы в этой ситуации. Убрать обиду и гордыню, чтобы тренер выполнял свои задачи для команды, а знаковый для клуба игрок был тем самым связующим звеном, — сказал Скрипченко «Матч ТВ».