Зинченко высказался о соперниках сборной Украины по группе на Евро-2024

Защитник сборной Украины Александр Зинченко высказался о соперниках своей национальной команды по группе. Напомним, сборная Украины сыграет в одной группе с Бельгией, Румынией и Словакией. Первый матч состоится 17 июня. Украинская национальная команда встретится с Румынией. 21 июня сборная Украины сыграет со Словакией, а 26 июня — с Бельгией.

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