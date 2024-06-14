«Он стал более мягким». Мбаппе высказался о тренере сборной Франции

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мнением о работе с главным тренером французской национальной командой Дидье Дешамом, возглавившим её в 2012 году.

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«Мы разговаривали о легендах с Антуаном [Гризманном] и Оливье [Жиру]. Здесь же мы сталкиваемся с «Супер легендой». Он добивался успеха за сборную Франции в качестве игрока, а затем и как тренер. Он уже не тот тренер, каким был, когда начинал работу. Дешам умеет развиваться, сохраняя при этом свои требования и принципы. На мой взгляд, любой тренер должен быть готов умереть ради своих принципов. Это основа данной профессии. Тренер всегда придаёт большое значение своей команде. Он знает, как добиться победы. Но у меня такое чувство, что он немного стал мягче. Может быть, дело в возрасте или в том, что у нас молодая команда. Он адаптировался к новому поколению», — приводит слова Мбаппе Footmercato.



Напомним, под руководством Дешама сборная Франции выиграла чемпионат мира 2018 года. Как игрок, Дешам побеждал на чемпионате мира 1998 года и на чемпионате Европы 2000 года.