Адвокат объяснил, как Сафонову удалось выехать из России, несмотря на запрет

Адвокат Игорь Бушманов прокомментировал отъезд вратаря Матвея Сафонова из России для подписания контракта с «ПСЖ», несмотря на многомиллионный долг по алиментам.

В начале июня сообщалось, что 25-летний игрок не выплатил бывшей жене с дочерью около 60 миллионов рублей. После появления данной информации стало известно, что Сафонову закрыли выезд из страны.

«Вероятно, что по этой задолженности заинтересованным лицом не было инициировано возбуждение исполнительного производства. Соответственно, службой судебных приставов не может быть наложен запрет на выезд Матвея за пределы Российской Федерации», – цитирует Бушманова «СЭ».



Сегодня, 14 июня, Сафонов перешел в «ПСЖ». Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Контракт россиянина с французской командой подписан до окончания сезона 2028/2029.