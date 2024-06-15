Месси вышел на 2 место по голам в составе сборной за всю историю

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси довел количество голов за сборную Аргентины до 108-ми в товарищеском матче со сборной Гватемалы (4:1). Сборная Аргентины переиграла сборную Гватемалы со счетом 4:1 в товарищеской игре в рамках подготовки к Кубку Америки-2024. Капитан аргентинской сборной Лионель Месси оформил дубль. Как сообщает The Athletic, экс-форвард "Барселоны" и "ПСЖ" довел число голов в составе национальной команды до 108-ми, сравнявшись по этому показателю с иранским бомбардиром Али Даеи.

© Rusfootball

Напомним, рекордсменом по количеству голов в составе национальной сборной является экс-нападающий "Реала" Криштиану Роналду. На его счету 130 голов в составе сборной Португалии. Летом 2024-го года Роналду в составе португальской сборной примет участие в Евро-2024, где на стадии группового этапа встретится с Турцией, Грузией и Чехией.