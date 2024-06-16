Английских фанатов могут не допустить на матчи Евро-2024

Фанатам сборной Англии пригрозили недопуском на матчи Евро-2024, если они будут плохо себя вести в Германии.

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По информации inews, Футбольная ассоциация Англии (FA) напомнила своим соотечественникам, что они должны достойно вести себя за границей и не забывать о важности правильного представления Англии.

"Любое проявление неприемлемого поведения во время матча против Сербии может привести к тому, что билеты на следующие матчи будут изъяты", - говорится в сообщении.



FA добавила, что присутствие болельщиков на турнире должно продемонстрировать все лучшее, что есть в их умении поддерживать свою команду как на стадионе, так и за его пределами. И Футбольная ассоциация Англии не будет терпеть неподобающего поведения с их стороны. Также в организации подчеркнули, что все инциденты будут расследоваться максимально оперативно.

Первый матч сборной Англии на Евро-2024 пройдет уже в субботу. В 22:00 по московскому времени англичане сыграют с командой Сербии.