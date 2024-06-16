Каспер Шмейхель превзошел достижение отца

Голкипер Каспер Шмейхель стал самым возрастным вратарем в истории сборной Дании на чемпионатах Европы, сообщает Opta.

37‑летний голкипер вошел в стартовый состав сборной Дании на матч группового этапа чемпионата Европы‑2024 по футболу против Словении.

Встреча первого тура группы С пройдет в Штутгарте и начнется в 19:00 (мск).

Каспер Шмейхель превзошел достижение своего отца Петера Шмейхеля, который играл на ЕВРО в возрасте 36 лет в 2000 году.