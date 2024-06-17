«С ними очень трудно играть». Джуд Беллингем — о матче с сербами на чемпионате Европы

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович прокомментировал поражение от команды Англии в матче чемпионата Европы по футболу. Сборная Англии обыграла команду Сербии в матче чемпионата Европы по футболу 2024 года. Встреча первого тура группы С, которая прошла в воскресенье в Гельзенкирхене, завершилась со счетом 1:0

© © Srdjan Stevanovic - UEFA / Contributor / UEFA / Gettyimages.ru

Автором решающего мяча стал Джуд Беллингем, который отличился на 13‑й минуте.

— Это был очень хороший матч, качественный со стороны обеих команд. Англия — очень хорошая, сильная команда, но мы провели очень смелую игру. Благодаря изменениям нам удалось добиться того, чего мы хотели — контролировать мяч и заставить сборную Англии защищаться. Я горжусь тем, что мы сделали. Мы не заслужили поражения. Результатом я, конечно, не удовлетворен. У нас есть достаточно времени, чтобы отдохнуть и восстановиться. Мы собираемся сделать все возможное против Словении — мы должны победить. Поздравляю всех игроков, кроме результата нет никаких разочарований. Я не люблю проигрывать, но это часть работы, — сказал Стойкович, слова которого приводит официальный сайт УЕФА.



Чемпионат Европы пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля. Телеканал «Матч ТВ» эксклюзивно покажет 34 игры турнира, включая матч открытия и финал.