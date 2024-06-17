Сербские ультрас устроили драку из-за албанского флага на Евро-2024

Две группы фанатов сборной Сербии устроили потасовку из-за албанского флага в центре Гельзенкирхена перед матчем Евро-2024 против Англии. Об этом сообщает портал Telegraf.rs.

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По информации источника, одна группа напала на другую, приняв своих соотечественников за албанцев. По другой версии, конфликт спровоцировал албанский фанат, который спешно удалился после начала драки.

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В матче первого тура группового этапа Евро-2024 Сербия уступила Англии. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Джуд Беллингем. Он отличился на 13-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

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