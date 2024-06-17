Тренер сборной Португалии запретил Роналду жить с друзьями в одном отеле

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес вынес запрет нападающему Криштиану Роналду на проживание с друзьями в одном отеле. Об этом сообщает Relevo.

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По информации источника, раньше на крупных турнирах форварду дозволялось селиться в одной гостинице с близкими друзьями, которые иногда даже принимали участие в общекомандных мероприятиях. Мартинес принял решение прекратить подобную практику, объяснив это желаем видеть Роналду более сфокусированным и сосредоточенным на достижении результата на континентальном первенстве.

Первый матч на чемпионате Европы Португалия проведет против Чехии. Игра состоится 18 июня.

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