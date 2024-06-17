В «Торпедо» заявили, что окажут поддержку отстраненному от футбола Денисову

Футбольный клуб «Торпедо» готов оказать всю необходимую поддержку условно отстранённому от футбола тренеру академии Игорю Денисову.

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«Наш клуб занимает сторону Игоря Денисова и поддерживает своего тренера в этом вопросе. Мы полностью удовлетворены работой Игоря Владимировича с командой 2011 года рождения в клубной академии «Торпедо». Наши юристы готовы оказывать ему всю необходимую поддержку», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы «Торпедо» «РИА Новости Спорт».



Напомним, накануне, 16 июня, стало известно, что бывший полузащитник сборной России Игорь Денисов, ныне являющийся тренером команды академии московского «Торпедо», на год условно отстранён от деятельности, связанной с футболом. 40-летний Денисов стал тренером академии московского «Торпедо» минувшей зимой. Он завершил игровую карьеру в 2019 году. Денисов в своей карьере выступал за санкт-петербургский «Зенит», махачкалинский «Анжи», а также за московские «Динамо» и «Локомотив». В составе «Зенита» Денисов стал трёхкратным чемпионом России (2007, 2010, 2011/2012), обладателем Кубка России (2009/2010), двукратным обладателем Суперкубка России (2008, 2011), обладателем Кубка УЕФА (2007/2008) и Суперкубка УЕФА (2008). С «Локомотивом» он стал чемпионом России (2017/2018) и двукратным обладателем Кубка России (2016/2017, 2018/2019).