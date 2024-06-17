УЕФА возбудило разбирательство в отношении сборной Сербии

УЕФА возбудило дисциплинарное разбирательство в отношении сборной Сербии после матча с Англией в 1-м туре чемпионата Европы в Германии.

Сборной Сербии предъявлены следующие обвинения: «бросание предметов» и «передача провокационного сообщения, не соответствующего спортивному мероприятию».

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Также инспектор УЕФА по этике и дисциплинарным вопросам проведет дисциплинарное расследование в связи с предполагаемым «дискриминационным поведением».

Напомним, матч группового этапа Евро-2024 между сборными Англии и Сербии состоялся накануне, 16 июня. Игра проходила на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. В качестве главного арбитра встречи выступает Даниэле Орсато. Игра закончилась в пользу англичан со счетом — 1:0. Помимо Сербии и Англии, в группе C находятся Словения и Дания.