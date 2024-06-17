Вратарь сборной Украины извинился после разгромного поражения от Румынии на Евро

Лунин извинился после 0:3 от Румынии: «Первый гол – моя ошибка, с него все началось. Второй – я не видел момент удара. Надеюсь, что мы сможем исправиться, еще ничего не кончилось»
Андрей Лунин извинился за результативную ошибку на Евро-2024.
Румынская сборная открыла счет на 29-й минуте встречи – отличился Николаэ Станчу. Голу предшествовала неточная передача вратаря украинской команды Андрея Лунина, который, получив передачу в створ ворот от Николая Матвиенко, выбил мяч точно на Денниса Мана.
«Я хочу извиниться перед командой, перед всеми: первый гол – моя ошибка, с него все началось. Такое бывает, просто техническая ошибка, я ничего такого не вижу в этом. Но результат на таком турнире – все сами понимают. Второй гол – досадно, что мне не было видно момента удара, его блокировали, не было видно, когда мяч пролетал рядом с Забарным, кажется. Такие голы... Хочу еще раз извиниться. Нужно готовиться к следующим матчам, надеюсь, что мы сможем исправиться. Еще ничего не кончилось. У нас нет выбора, нужно быстро восстанавливаться, переключаться на следующий матч, делать все возможное и невозможное, чтобы пройти дальше. Я ничего не могу сказать о ребятах, они приложили много усилий, они боролись. Мне кажется, что ключевой была ошибка, а дальше стало труднее. На данный момент нам нужно готовиться ко второму матчу, нам нужны очки, на этом этапе это все», – приводит слова вратаря сборной Украины Tribuna.com.
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Лунин извинился после 0:3 от Румынии: «Первый гол – моя ошибка, с него все началось. Второй – я не видел момент удара. Надеюсь, что мы сможем исправиться, еще ничего не кончилось»
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