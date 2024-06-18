Килиан Мбаппе будет прооперирован в Университетской клинике Дюссельдорфа — СМИ

«Есть идеи для масок?». Мбаппе обратился к болельщикам после перелома носа на ЕВРО‑2024
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе обратился к болельщикам после перелома носа в матче чемпионата Европы по футболу.
Сборная Франции обыграла команду Австрии в матче группового этапа чемпионата Европы‑2024 по футболу. Встреча группы D прошла в Дюссельдорфе и завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Франции.
В конце второго тайма травму получил Мбаппе. В столкновении с соперником форвард в кровь разбил нос, после чего был замен. После матча Мбаппе на скорой увезли со стадиона. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что у Мбаппе диагностирован перелом носа, а СМИ сообщили о том, что Мбаппе будет срочно прооперирован в Университетской клинике Дюссельдорфа.
Позже стало известно, что операция не потребуется, но в оставшихся матчах турнира француз будет вынужден играть в защитной маске.
— Есть идеи для масок? — написал в соцсети Мбаппе.
В ответ болельщики стали предлагать Мбаппе примерить маски героев мультсериала «Черепашки‑ниндзя».
Во втором туре группового этапа сборная Франции 21 июня сыграет с командой Нидерландов
Чемпионат Европы пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля.