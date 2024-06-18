Франция благодаря автоголу обыграла Австрию, Мбаппе получил перелом носа

Сборная Франции в стартовом матче Евро-2024 обыграла сборную Австрии со счетом 1:0.

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В заключительном матче понедельника на чемпионате Европы в Дюсельфдорфе встречались сборные Австрии и Франции. Французы считаются одним из основных претендентов на победу в турнире. Австрийцы - крепкие середняки, способные преподнести сюрприз.

С первых минут французы завладели преимуществом и имели шанс отличиться на 9-й минуте, но Килиан Мбаппе не смог пробить Патрика Пенца.

Несмотря на подавляющее преимущество французы долгое время не могли довести дело до удара. А австрийцы имели реальный момент на 36-й минуте. Но Кристоф Баумгартнер не сумел в ближнем бое переиграть Мика Маньяна.

А спустя две минуты французы просели в счете. Максимилиан Вебер неудачно сыграл у своих ворот, переправив мяч в сетку.

В начале второго тайма Килиан Мбаппе обязан был забивать, но после выхода один на один не попал в ворота. Следом мог забивать Антуан Гризманн, но и ему не удалось замкнуть передачу.

В концовке австрийцы немного оживились, провели несколько атак, но до реальных угроз воротам французов дело не дошло. А затем Мбаппе неудачно сыграл в чужой штрафной, врезавшись лицом в туловище защитника. У новичка "Реала" из носа хлынула кровь, и было заметно, что он получил серьезную травму и был заменен.

Позже появилась информация, что у него перелом носа.

Встреча в итоге так и завершилась минимальной победой французов - 1:0.