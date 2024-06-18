Вратарь Испании заявил, что выступает на Евро-2024 с травмой запястья

Голкипер сборной Испании Унай Симон сообщил, что играет на чемпионате Европы — 2024 с травмой запястья. После завершения турнира футболиста прооперируют.

«После окончания Евро-2024 мне предстоит сделать операцию. Пока сроки восстановления неизвестны. Не хотел придавать особого значения своему повреждению до окончания турнира, так как оно не беспокоило меня на протяжении сезона-2023|2024. Травма не вызывает у меня никаких проблем», — приводит слова Симона beIN Sport.



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Отметим, что Симон получил травму запястья в прошлом году. Напомним, в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 Унай отбил пенальти, который исполнял Бруно Петкович. Впоследствии хорват забил, сыграв на добивании, но гол был отменён. В группе В по итогам 1-го тура группового этапа Евро-2024 по три очка заработали Испания и Италия, которые занимают первое и второе место соответственно. Албания (0) занимает третье место, Хорватия (0) — четвёртое.