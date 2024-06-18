Врач раскрыл условия, при которых Мбаппе сможет сыграть на Евро-2024

Спортивный врач Мишель Саймс рассказал, при каких условиях нападающие мадридского «Реала» Килиан Мбаппе сможет сыграть за Францию на Евро-2024 после перелома носа.

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«Если он сыграет снова, то будет в маске, но это не такая уж большая проблема. Проблема, прежде всего, в дыхании, потому что внутри носа будет отёк. Евро заканчивается через три недели, и отёк может исчезнуть примерно через десять-пятнадцать дней. Дальше всё будет зависеть от его личного решения. Он может рискнуть сыграть с переломом, но если проблемы с дыханием будут, то показатели Килиана, конечно, снизятся», — приводит слова Саймса RMC Sport.



Напомним, в конце матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 Франция — Австрия (1:0) Мбаппе получил травму в виде перелома носа. Позже сообщалось, что ему удалось избежать операции, однако участие в ближайших играх остаётся под вопросом.

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