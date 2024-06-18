Влашич покинул расположение сборной Хорватии

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич покинул расположение национальной команды из-за полученной мышечной травмы. На Евро-2024 хавбек больше не сыграет, сообщает пресс-служба хорватов.

Напомним, Влашич попал в заявку сборной Хорватии на матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Испании (0:3), но на поле не появился. В следующем матче хорваты сыграют с Албанией, а в последнем матче группового этапа встретятся со сборной Италии.

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