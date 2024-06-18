Нападающий сборной Германии сломал руку болельщику

Нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг сломал руку болельщику ударом на разминке перед матчем открытия чемпионата Европы — 2024 с Шотландией. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

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По информации источника, форвард немецкой национальной команды пробивал по воротам и попал в 43-летнего фаната, который сидел в первом ряду за воротами. В итоге мужчина следил за матчем открытия Евро-2024 из больницы. Сообщается, что болельщику не потребовалась операция и он был отпущен из медицинского учреждения после полуночи.

Напомним, игра между Германией и Шотландией прошла 14 июня на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Немцы выиграли с разгромным счётом — 5:1, а сам Фюллькруг забил один из мячей после выхода на замену на 63-й минуте. Отметим, что Никлас стал автором ещё одного гола, однако он был отменён после вмешательства VAR.

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Следующий матч Шотландия проведёт со сборной Швейцарии, а немцы сыграют со сборной Венгрии.