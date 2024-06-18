Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин оценил травму нападающего и капитана французской команды Килиана Мбаппе, который сломал нос в матче чемпионата Европы — 2024 с Австрией (1:0), отметив, что это может стать трагедией всего турнира. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Это может стать трагедией всего Евро. Главная звезда чемпионата проводит только один матч. Может, ему теперь это, (маску) черепашки‑ниндзя, он же кто там, Донателло? И это он только об лопатку этого человека ударился, а если бы об голову? Там бы взрыв произошел, мне кажется», — заявил Аршавин.



25-летний форвард на 85-й минуте во время верховой борьбы врезался лицом в плечо защитника австрийцев и получил травму носа, после которой был заменен на Оливье Жиру. Изначально СМИ сообщили, что у Мбаппе сломан нос и ему потребуется срочная операция из-за полученной травмы, однако позднее информацию о хирургическом вмешательстве опровергла Федерация футбола Франции.

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Форвард пропустит матчи группового этапа. В том случае, если сборная Франции выйдет из группы на чемпионате Европы, в плей-офф Мбаппе будет играть в специальной маске.

Франция проведет матч второго тура группового этапа против Нидерландов. Поединок состоится 21 июня в 22:00 по московскому времени. Третий матч французы сыграют против польских футболистов 25 числа, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.