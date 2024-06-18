Мартынович перешел в «Кайрат» Кержакова

«Кайрат» объявил о переходе защитника Александра Мартыновича. Контракт с 36-летним белорусским футболистом подписан до конца 2025 года.

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Последним клубом Мартыновича был «Рубин», за казанский клуб он выступал с лета 2022 года. В составе «Рубина» он провел 48 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативный пас. В России Мартынович также выступал за «Краснодар» и «Урал».

В конце мая «Кайрат» возглавил российский специалист Александр Кержаков.

«Кайрат» в сезоне-2024 чемпионата Казахстана идет на 3-м месте, набрав в 11 матчах 18 очков. На 1 очко алматинский клуб отстает от лидирующего «Актобе».

На счету Мартыновича 75 матчей за сборную Беларуси, в которых он отметился двумя забитыми мячами.