Кулаков попрощался с «Уралом» спустя девять лет в клубе

Бывший защитник «Урала» Денис Кулаков обратился к екатеринбургской команде после своего ухода спустя девять лет в клубе.

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«Уважаемые болельщики! Моё время в футбольной жизни ФК «Урал» подошло к концу после 9 лет. Всё это время, не жалея себя, я старался играть для вас, доставлять вам удовольствие и радовать своей игрой. Не всё получилось из того, что хотел и планировал, и о чём мечтал, но я всегда отдавался игре без остатка. Был честен с вами и клубом. Я благодарен каждому болельщику за поддержку, за то, что вы были вместе с командой и в радостные, и в грустные моменты. Хочу поблагодарить всех футболистов, с кем играл за все эти годы. Это незабываемо! Спасибо персоналу, сотрудником клуба, тренерскому штабу. Как много мы с вами прошли – все вы оставили след в моей жизни! Отдельное спасибо президенту клуба Григорию Викторовичу Иванову за совместную работу, доверие, которое он оказывал мне с первого дня моей карьеры в клубе, энергию, которую он излучает, неиссякаемый энтузиазм и любовь к футболу и к нашему клубу. Последний сезон не должен был так заканчиваться! Но увы, уже так случилось и от этого больно и вам и мне…Я верю, что команда выберется из этой сложной ситуации, вернётся в следующем сезоне в Премьер Лигу и станет только сильней! Вперёд, шмели! Ваш №15 Денис Кулаков», — приводит слова Кулакова пресс-служба «Урала» в официальном телеграм-канале клуба.



Сегодня, 18 июня, «Урал» объявил об уходе украинского защитника. Кулаков — воспитанник украинского «Шахтёра», за «Урал» футболист выступал с 2015 года. Всего за команду из Екатеринбурга Денис провёл 233 игры. Ранее в своей профессиональной карьере Кулаков выступал за «Металлист», «Днепр» и «Ворсклу». Отметим, что по итогам сезона-2023/2024 «Урал» вылетел из Российской Премьер-Лиги.