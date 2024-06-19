Переход Смолова в «Краснодар» назвали смешным

Футбольный эксперт Павел Стипиди в интервью «Евро-Футбол.Ру» заявил, что считает переход нападающего Федора Смолова в «Краснодар» неудачей для клуба.

«Я поражен этим переходом. Селекционный отдел «Краснодара» так и не научился работать. Подписание Смолова — это смех, он уже отыгранный футболист. Считаю этот переход абсолютно пустым», — заявил Стипиди.



Контракт Смолова с «Краснодаром» будет действовать до лета 2025 года.

В сезоне-2023/24 Смолов принял участие в 34 матчах в составе «Динамо» и записал на свой счет шесть голов и пять передач.

Параллельно нападающий начал активно развиваться в медиасфере. Он основал собственный YouTube-канал Smol Talk, на котором выпустил уже три интервью — с хоккеистом Ильей Ковальчуком, с баскетболистом Андреем Кириленко и с телеведущим Владимиром Маркони.

В сезоне-2023/24 «Динамо» завоевало бронзовые медали РПЛ. Примечательно, что для победы в турнире столичному клубу было достаточно сыграть вничью в последнем туре в игре против краснодарского коллектива.