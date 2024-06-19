Кокорин заявил, что не может вернуться в Россию

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин рассказал, что пока он не может возвратиться в Россию, передает Sport24.

© Соцсети

«У меня были варианты продолжения карьеры в России, но пока не могу вернуться. По личным соображениям. Пока не могу рассказать», — сказал Кокорин.



В России Кокорин выступал за московское «Динамо», махачкалинский «Анжи», петербургский «Зенит», «Сочи» и столичный «Спартак». В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». Форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне. В сентябре 2023 года он вернулся в «Арис» на правах годичной аренды.

В составе сборной России Кокорин провел 47 матчей, забив 12 мячей.