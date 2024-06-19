Самедов выделил самую сильную команду на старте Евро

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов высказался о самой сильной команде на старте Евро.

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«Немцы больше всего понравились. Они отлично подготовились к первой домашней игре и смяли соперника. Наверное, их могу выделить больше всего», — приводит слова Самедова «Спорт-Экспресс».



Матч между Германией и Шотландией завершился победой немецкой команды со счетом 5:1. Фюллькруг отправился на поле вместо Хаверца на 63-й минуте и успел забить гол на 68-й минуте.

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Сегодня, 19 июня, сборная Германии сыграет против Венгрии в матче, начало которого назначено на 19:00 по московскому времени.

На заключительном этапе группового этапа немецкая команда встретится со сборной Швейцарии 23 июня в 22:00 по московскому времени.