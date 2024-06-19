В Брюсселе отказались принимать сборную Израиля по футболу

Сборная Бельгии по футболу не сыграет в Брюсселе со сборной Израиля из-за возможных акций протеста, передает ESPN со ссылкой на администрацию города.

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В администрации Брюсселя опасаются, что из-за матча будет поставлена под угрозу безопасность его жителей, футболистов обеих команд и правоохранительных органов.

«Проведение такого матча в нашей столице в эти смутные времена, несомненно, приведет к крупным протестам и контрдемонстрациям», — добавили в администрации.



Бельгия должна сыграть с Израилем на своем поле 6 сентября в рамках Лиги наций УЕФА.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.