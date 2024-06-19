Нойер установил рекорд по числу матчей за сборную среди вратарей на крупных турнирах

Вратарь сборной Германии по футболу Мануэль Нойер установил рекорд по числу матчей за национальную команду среди голкиперов на крупных турнирах. 38‑летний Нойер вышел в стартовом составе немецкой команды на матч второго тура группового этапа домашнего чемпионата Европы‑2024.

Таким образом, голкипер проводит 36‑ю встречу за сборную в финальных частях чемпионатов Европы и мира, что является рекордом. На втором месте по этому показателю находится экс‑вратарь сборной Франции Уго Льорис (35 игр).

Прямую трансляцию матча Германия — Венгрия из Штутгарта смотрите в эти минуты на телеканалах «Матч ТВ», МАТЧ ПРЕМЬЕР и «Матч! Футбол 1», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.