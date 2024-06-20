Украинский игрок раскрыл, что происходило в раздевалке после поражения на Евро

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский раскрыл, что происходило в раздевалке команды после поражения от национальной команды Румынии в первом матче группового этапа чемпионата Европы — 2024. Его слова приводит Украинская ассоциация футбола.

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«То, что разговор был на повышенных тонах — это 100%. То, о чем мы говорили в раздевалке после матча, останется в раздевалке. Я же говорю, самое главное — это правильные выводы, которые нужно сделать», — заявил Малиновский.



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Встреча, которая состоялась на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, завершилась со счетом 3:0 в пользу румынских футболистов. Счет в матче открыл Николае Станчу на 29-й минуте, его ассистентом выступил Деннис Ман. На 53-й минуте отличился Рэзван Марин, а финальный счет в поединке установил Денис Дрэгуш через четыре минуты, голевую передачу ему отдал Ман.

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Второй матч на групповом этапе чемпионата Европы Украина проведет против национальной команды Словакии. Игра состоится 21 июня, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:00 по московскому времени. В третьей игры украинцы сыграют с бельгийцами 26 июня, начало — 19:00 мск.